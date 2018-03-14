Детский хоспис на 30 мест откроется в Токсово в конце марта

Детский хоспис начнет работу в Токсово в конце марта. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, находясь с визитом в Волховской межрайонной больнице, пишет Online47.ru.

Хоспис рассчитан на 30 мест. Кроме того, как подчеркнул губернатор региона, в медицинскоv учреждении будет располагаться современное реанимационное отделение.

Напомним, в Ленинградской области до сих пор не было детского хосписа. С его появлением, отметил Дрозденко, в области будет закрыта потребность в учреждениях для тяжелобольных жителей.

Отметим, что в Ленинградской области до сих пор не было детского хосписа. С его появлением, отметил Дрозденко, в области будет закрыта потребность в учреждениях для тяжелобольных жителей.

Также напомним, что детский хоспис при Соборе святого Архистратига Божия строился в Токсово на средства епархии и меценатов с 2008 года. В прошлом году в рамках В рамках летних поправок в бюджет Ленобласти на хоспис было решено выделить 22,9 млн рублей.

Изначально в здании планировали разместить детский дом. Теперь же в хосписе будут оказывать помощь детям и подросткам с неизлечимыми заболеваниями, обучать родителей уходу за детьми. Предусмотрено и отделение реабилитации, индивидуальное психологическое сопровождение детей и членов семей. Кроме того, планировалось, что при медучреждении будет действовать выездная патронажная служба.

Губернатор Ленобласти осмотрел и хоспис для взрослых пациентов, располагающийся на втором этаже больницы в Паше.

В прошлом году в больнице сделали капитальный ремонт, приобрели специальную мебель и оборудование для отделения паллиативной помощи. В медицинском учреждении есть палаты повышенной комфортности, оборудование для химиотерапии. В январе этого года здесь появились первые пациенты из Волховского, Тихвинского, Лодейнопольского, Подпорожского и Всеволожского районов.

Хоспис стал вторым учреждением для тяжелобольных взрослых в Ленобласти — ранее работало отделение в деревне Большая Вруда. Однако Пашская больница продолжает работу по основному профилю: здесь действует поликлиника, два ФАПа и мобильная амбулатория.