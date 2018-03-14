В Бабушкинском прошли праздничные утренники

С 5 по 7 марта в подразделениях школы № 1558 прошли детские утренники, посвященные Международному женскому дню. Об этом сообщает официальный сайт учреждения.

— Дети великолепно читали стихи, в которых благодарили своих мамочек за заботу и любовь, бабушек — за доброту, сказки и вкусные блины и кашу. Было много задушевных песен, интересных, красивых танцевальных композиций. Дошколята показали детские спектакли, совсем, как настоящие, с афишами, пригласительными билетами, декорациями, костюмами и даже с гримом, — рассказали педагоги.

По их словам, мамы, папы, бабушки и дедушки были рады участвовать в веселых конкурсах вместе с детьми. (вт)