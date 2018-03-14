В России в течение двух лет откроют почти 730 новых ясельных групп

Москва. В России в течение двух лет откроют почти 730 новых ясельных групп. Для этой цели из федерального бюджета выделили 49 млрд рублей, пишут «Известия» По информации издания, расширять сеть ясельных групп в детских садах будет Министерство образования и науки . При этом в течение 2018 и 2019 годов пойти в дошкольные учреждения смогут дети от двух месяцев до трех лет в 82 российских регионах. В ведомстве подчеркнули, что новые группы помогут улучшить демографическую ситуацию в стране. В частности, поспособствуют увеличению рождаемости, и в тоже время дадут молодым мамам возможность реализовать себя в профессиональной области. В свою очередь об увеличении количества ясель высказались и эксперты. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец посчитала, что увеличить их количество можно и с помощью семейных детских садов. Например, когда мамы в декрете открывают группы у себя дома. Таким образом, считает она, государство может сэкономить средства, выделяя деньги только на заработную плату сотрудникам, питание и развивающие книжки и игрушки для детей.