Адресную инвестпрограмму в Нижегородской области увеличили на 571 миллион рублей

Эти средства направят на капремонт зданий под детские сады на улице Сергея Есенина и улице Трамвайной, строительство школ в Канавинском и Приокском районах, строительство автомобильных дорог в шести районах области и транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018.

В целом, на реализацию мероприятий программы в текущем году должны направить 8,3 млрд рублей.