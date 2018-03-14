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Адресную инвестпрограмму в Нижегородской области увеличили на 571 миллион рублей
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Адресную инвестпрограмму в Нижегородской области увеличили на 571 миллион рублей 

РИА «ФедералПресс» 14 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эти средства направят на капремонт зданий под детские сады на улице Сергея Есенина и улице Трамвайной, строительство школ в Канавинском и Приокском районах, строительство автомобильных дорог в шести районах области и транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018.
В целом, на реализацию мероприятий программы в текущем году должны направить 8,3 млрд рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что общий объем финансирования АИП с 2017 по 2019 годы составляет 28 млрд 84 млн 467,7 тыс. рублей, в том числе 4 млрд 830 млн 690,9 тыс. рублей — средства федерального, 21 млрд 282 млн 594,8 тыс. рублей — областного и 1 млрд 971,182 млн рублей — местных бюджетов
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