В Ульяновске 5-летняя девочка стояла в открытом окне 8 этажа и звала маму

В Ульяновске на улице Первомайской случайный прохожий, увидевший, что маленький ребенок стоит в окне 8 этажа и зовет маму, вызвал спасателей.

Спасатели, приехав по вызову, приняли решение проникнуть в квартиру через окно при помощи альпинистского снаряжения.

Однако в это время на месте появился мужчина, открывший дверь в квартиру своим ключом. Оказывается, мать ребенка уехала по делам в другой город, а своего знакомого попросила присмотреть за оставленными детьми. В квартире находились пятилетняя девочка и полуторогодовалый ребенок.