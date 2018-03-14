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В Ульяновске 5-летняя девочка стояла в открытом окне 8 этажа и звала маму
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В Ульяновске 5-летняя девочка стояла в открытом окне 8 этажа и звала маму 

АиФ — Ульяновск 14 марта 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
В Ульяновске на улице Первомайской случайный прохожий, увидевший, что маленький ребенок стоит в окне 8 этажа и зовет маму, вызвал спасателей.
Спасатели, приехав по вызову, приняли решение проникнуть в квартиру через окно при помощи альпинистского снаряжения.
Однако в это время на месте появился мужчина, открывший дверь в квартиру своим ключом. Оказывается, мать ребенка уехала по делам в другой город, а своего знакомого попросила присмотреть за оставленными детьми. В квартире находились пятилетняя девочка и полуторогодовалый ребенок.
Открывший квартиру гражданин пояснил, что мать детей уехала из города по делам. Вопрос о дальнейшем местонахождении детей решают органы опеки, сообщает МЧС.
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