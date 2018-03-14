15-летняя девочка вызвала полицию к отцу, неадекватному после запоя

Жителя посёлка Звёздный ограничили в родительских правах после того, как он вёл себя неадекватно в присутствии своих детей.

В начале февраля в полицию позвонила 15–летняя девочка, которая попросила о помощи, потому что её отец вёл себя неадекватно. В квартире в этот момент находились ещё две сестры шести и 12 лет.

На месте сотрудники полиции выяснили, что 37-летний хозяин квартиры находится в болезненном состоянии после того, как резко перестал употреблять алкоголь после длительного запоя. Он был в тревожном состоянии, возбуждён и не мог контролировать свои действия.

Информацию о происшествии передали в органы опеки и попечительства, детей у отца забрали, и отправили к родственникам в другой город.

Самого мужчину поместили в психиатрическую больницу, ограничили в родительских правах и повторно привлекли к административному наказанию за неисполнение родительских обязанностей.