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15-летняя девочка вызвала полицию к отцу, неадекватному после запоя
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15-летняя девочка вызвала полицию к отцу, неадекватному после запоя 

АиФ Пермь 14 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
Жителя посёлка Звёздный ограничили в родительских правах после того, как он вёл себя неадекватно в присутствии своих детей.
В начале февраля в полицию позвонила 15–летняя девочка, которая попросила о помощи, потому что её отец вёл себя неадекватно. В квартире в этот момент находились ещё две сестры шести и 12 лет.
На месте сотрудники полиции выяснили, что 37-летний хозяин квартиры находится в болезненном состоянии после того, как резко перестал употреблять алкоголь после длительного запоя. Он был в тревожном состоянии, возбуждён и не мог контролировать свои действия.
Информацию о происшествии передали в органы опеки и попечительства, детей у отца забрали, и отправили к родственникам в другой город.
Самого мужчину поместили в психиатрическую больницу, ограничили в родительских правах и повторно привлекли к административному наказанию за неисполнение родительских обязанностей.
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