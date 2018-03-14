На КУбани росгвардеец спас двух тонущих детей

В свой выходной день З1-летний ефрейтор Сергей Гареев, военнослужащий отряда специального назначения «Вятич», прогуливался в парковой зоне в районе водохранилища № 1 Армавира. Вдруг он услышал отчаянный детский крик. Росгвардеец побежал на помощь. В 15 метрах от берега в покрытой илом ледяной воде барахтались двое детей.

Девочка лет десяти совсем выбилась из сил, пытаясь преодолеть густую илистую грязь, а мальчик — её ровесник — вначале пытался её вытащить, а потом и сам оказался в беде. Военнослужащий, разгребая вязкую грязь, сначала вытащил на берег обессиленную девочку, потом вернулся и помог выбраться мальчику.

Воин оказал перепуганным и замерзшим детям доврачебную помощь, вызвал специалистов-спасателей. Дети, жизни которых уже ничто не угрожало, были переданы родителям. Об этом сообщает пресс-служба ЮО ВНГ России, Ростов-на-Дону.