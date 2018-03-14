Пасхальные сувениры из природных материалов сделают в Куркине

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Пасхальные поделки» соберет любителей делать подарки своими руками в среду, 15 марта, в экологическом клубе «Зеленая планета» района Куркино. Дети сделают сувениры на кружке «Природные мастерские». Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

— Участники занятия сделают поделки к светлому празднику Пасхи из природных материалов, а также из вторичного сырья, дав ему новую жизнь, — пояснили в Мосприроде.

Мастер-класс рассчитан на детей от 5 лет.

Занятие начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48.