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Пасхальные сувениры из природных материалов сделают в Куркине
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Пасхальные сувениры из природных материалов сделают в Куркине 

Префектура СЗАО города Москвы 14 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Пасхальные поделки» соберет любителей делать подарки своими руками в среду, 15 марта, в экологическом клубе «Зеленая планета» района Куркино. Дети сделают сувениры на кружке «Природные мастерские». Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
— Участники занятия сделают поделки к светлому празднику Пасхи из природных материалов, а также из вторичного сырья, дав ему новую жизнь, — пояснили в Мосприроде.
Мастер-класс рассчитан на детей от 5 лет.
Занятие начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48.
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