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Сеть парикмахерских «Чик-Чик» стала партнером ЕжикFamily
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Сеть парикмахерских «Чик-Чик» стала партнером ЕжикFamily 

Ezhikezhik.ru 14 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Детская парикмахерская «Чик-Чик» стала партнером программы лояльности ЕжикFamily, и теперь все зарегистрированные в системе пользователи могут получить скидку 15% на всё при предъявлении виртуальной карты.
В сети парикмахерских «Чик-Чик» могут подстричь даже самого маленького ребенка, который боится парикмахеров, ножниц и незнакомых мест. Здесь необычные кресла (есть кресло-машина, самолет, барби-стул), показывают мультфильмы, развлекают и отвлекают. Здесь на ребенка не будут кричать или стыдить его за страхи, но терпеливо договорятся с ним и в итоге сделают аккуратную и красивую прическу.
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