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В России успешно решают проблему заболевания репродуктивной системы у детей
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В России успешно решают проблему заболевания репродуктивной системы у детей 

ИД «Собеседник» 14 марта 2018
Начиная с самого раннего возраста, мальчики — будущие отцы, поэтому репродуктивная система постепенно готовится к выполнению своей основной биологической функции — продлению рода. Однако зачастую у маленьких детей в возрасте 1-3 года уже наблюдаются различные отклонения и патологии репродуктивной системы, которые обычно связаны с врождёнными дефектами и зачастую могут определяться родителями, но несвоевременная и непрофессиональная диагностика может существенно повлиять на репродуктивное здоровье будущего мужчины, поэтому необходимо привлекать узкопрофильных специалистов. В этих случаях на помощь приходит детский андролог — врач, занимающийся диагностикой и лечением патологии мочеполовой системы у детей мужского пола. Своевременная врачебная помощь в этом случае становится определяющим фактором успешного лечения. В то время как запущенные случаи способны привести не только к бесплодию, но и онкологическим заболеваниям.
За последние годы детская андрология в России сделала большой шаг вперёд, взяв на вооружение передовые медицинские технологии и оборудование нового поколения. В подавляющем большинстве случаев удаётся обойтись минимальным хирургическим вмешательством, которое маленькие пациенты переносят легко и без последствий.
В целях предупреждения развития заболеваний этой категории родителям рекомендуется посещать врача-андролога, как минимум, раз в году. Особенно важен начальный период развития мальчика, который считается временным отрезком повышенного риска. Именно у малышей чаще всего наблюдаются природные отклонения, исправить которые можно с помощью относительно несложной операции.
При условии своевременного обращения к врачу последствия многих врождённых патологий в дальнейшем не проявляются. Тем не менее, профилактические осмотры андрологом детей мужского пола до 16 лет являются обязательной составляющей общего медицинского контроля. С учётом того, что пик перестройки мужского организма в период полового созревания приходится на 10-14 лет, такие осмотры позволяют выявить любые отклонения на начальной стадии. Поэтому родители должны уделять особое внимание правильному развитию репродуктивной системы своего ребёнка с самого раннего детства.
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