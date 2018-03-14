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Юные художники примут участие в Окружном творческом конкурсе
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Юные художники примут участие в Окружном творческом конкурсе 

Администрация поселения Вороновское 14 марта 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Ребята из Детской школы искусств поселения Вороновское примут участие в Окружном творческом конкурсе «Русская сказка». Информацию об этом сообщили в образовательном учреждении.
— В этом году честь нашей школы будут отстаивать двое наших юных художников. Девочки уже подготовили работы. Каждая участница на суд зрителей и жюри представят по две картины. Мы уверены, что они смогут занять призовые места, — прокомментировали сотрудники Детской школы поселения Вороновское.
Отметим, что конкурс будет проходить с 15 марта по 6 апреля на базе ДШИ «Надежда». В мероприятии примут участие ребята из Новой Москвы.
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