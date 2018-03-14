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В Волгограде ребенка-инвалида лишили жизненно необходимого лекарства
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В Волгограде ребенка-инвалида лишили жизненно необходимого лекарства 

АиФ Волгоград 14 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде ребенок, страдающий генетическими заболеваниями, связанными с тяжелыми нарушениями функции дыхания, не получал необходимое лекарство «Тобрамицин».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, по обращению местной жительницы была проведена проверка, в ходе которой подтвердились нарушения прав ребенка-инвалида на лекарственное обеспечение.
Отметим, в соответствии с требованиями федерального законодательства, лечение заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих, осуществляется за счет бюджетных средств. Несмотря на это, маленькой пациентке было отказано в «Тобрамицине». Областной комитет здравоохранения рекомендовал экспертной комиссии отложить обеспечение ребенка лекарством до выделения дополнительного финансирования.
Поскольку данный препарат для девочки является жизненно необходимым, прокурор обратился в суд с иском в защиту ее прав. Суд обязал комитет здравоохранения обеспечить ребенка лекарством.
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