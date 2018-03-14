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В детском саду на улице Пестеля прошел «Кошачий концерт»
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В детском саду на улице Пестеля прошел «Кошачий концерт» 

Управа района Отрадное 14 марта 2018
Фото: Управа района Отрадное
В первый день весны в дошкольном отделении № 2 школы № 1554 прошел «Кошачий концерт». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, мероприятие было посвящено Международному дню кошек.
-В концерте принимали участие дети всех возрастных групп. Каждая группа пришла в масках кошек, которые ребята изготовили на творческих занятиях, — рассказали в администрации школы.
В рамках праздника дети инсценировали стихи, пьесы, играли в подвижные игры, принимали участие в веселых кошачьих эстафетах, а также рассказывали о своих любимых домашних питомцах. (ип)
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