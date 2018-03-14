Зарабатывают на семье. Ради чего самарцы рожают детей

Однако наши эксперты согласны не совсеми выводами исследования и считают, что только с помощью денег демографию не поднимешь.

Решились на третьего

Директор Института национальной экономики СГЭУ Сергей Пичкуров поясняет, что только господдержки для стимулирования рождаемости недостаточно. «Я не согласен с выводами Самарастата. Сегодня, чтобы содержать ребёнка до 3 лет, нужно как минимум два прожиточных минимума. Это порог, ниже которого опуститься не получится, чтобы ребёнок не нуждался ни в чём, правильно питался, имел всё необходимое. Вряд ли родители будут надеяться только на государство, решившись на пополнение в семье».

Президент Фонда социальных исследований Владимир Звоновский уверен, что у каждого из нас есть свой «план по деторождению» и он не зависит от уровня дохода. «Эта „программа“ закладывается в детском и подростковом возрасте, поэтому материальные стимулы лишь влияют на её скорость. Если за это решили доплачивать, то деторождение происходит раньше. Существенно поменять „родительскую программу“ невозможно».

Самарчанка Яна Березина водит пальцем по экрану планшета, перебирая семейные фото. У женщины двое сыновей — старший ходит в третий класс, младшему 1,5 года. Сейчас она снова «в положении». Чтобы стать трижды мамой, она с основной работы перешла «на удалёнку». Семья живет в новостройке на окраине города, в двухкомнатной квартире, взятой в ипотеку. «Муж занял позицию: ты захотела ещё одного — тебе и карты в руки. Помощи по хозяйству минимум, он же единственный добытчик в семье, потому дома в основном отдыхает», — делится Яна. На вопрос, почему решились на третьего ребенка, Яна отвечает — «хочу дочку». «Я — ребёнок 90-х. В то время понятие семьи сильно обесценилось. Мои сверстники живут ради карьеры и самореализации, а я хочу большую и счастливую семью, как в рекламе йогуртов», — отшучивается женщина.

По данным экспертов, основной тренд за последние несколько десятков лет направлен на уменьшение количества детей в семье. В Самарской области средний возраст рожениц — 29 лет. Популярный возраст вступления в брак у женщин и мужчин— 25-34 года. Хотя ещё 10-15 лет назад большинство женщин торопились выйти замуж до 24 лет. По мнению социологов, возраст появления первого ребёнка на свет у мамы также будет отодвигаться. «Продолжительность жизни растёт, увеличился период обучения. Женщины больше не оглядываются на свой возраст, когда решают „завести“ ребенка», — поясняет Звоновский. Это подтверждают и данные Самарастата. «Коэффициент рождаемости снижается в тех случаях, когда женщина имеет возможность получить образование, и повышается, когда она лишена её. Около 53,6% детей, появившихся на свет в Самарской области в 2016 году, были рождены у матерей „с дипломами“, — сообщают в пресс-службе.

Поколение „ягодок“

Самарчанки смело рожают в 40-45 лет. В прошлом году у „возрастных“ мам появилось на свет почти 1000 малышей. Психолог, кандидат философских наук Нина Ковалюнас видит в этом тревожную тенденцию. „Поздние“ дети более инфантильны, им сложнее найти общий язык со сверстниками из обычных семей.

»Мамы «за сорок» — общая тенденция для западного мира, но я не считаю её правильной. С точки зрения биологии — это кошмар! Всему своё время. Для любви и рождения детей — молодость. Поговорка «в 45 — баба ягодка опять» — звучит оптимистично, но детей надо рожать, когда организм к этому готов, — поясняет эксперт. — Я не сторонник позднего материнства. Контакт между зрелой мамой и ребёнком очень тесный. Она слишком трепетно относится к своей роли: много излишней заботы. Это впоследствии накладывает отпечаток на общение с противоположным полом. Например, потом, во взрослом возрасте, мужчины к женщине относятся либо как к матери, либо как к девочке, а не как к равноправному партнёру. Модель традиционной семейной жизни размывается».

Сегодня большинство детей в Самарской области рождается в браке (83%). Однако многие женщины становятся мамами без штампа в паспорте. Так, в 2016 году родилось 7 тысяч внебрачных детей (17% от общего количества).

Оценка эксперта

— Представление о том, что женщина «должна» обществу что-то, уже давно устарело. Почему демографические проблемы нужно решать обязательно за счет рождения детей, которые не являются результатом искреннего желания женщины, а потому, что этого захотело государство или церковь? Если государству нужно иметь больше полноценных работников — нужно позаботиться о тех детях, которые уже рождены. В России до сих пор существуют детские дома, но, вероятно, очень осознанно не ведется статистика — что случается с теми детьми, которые выходят из них. Как они устраиваются в жизни? Вот на какой аспект нужно обратить внимание — бережнее обращаться с имеющимися демографическими ресурсами. И не перекладывать ответственность на молодых женщин, которым вменяется в «обязанность» и «предназначение» решать те проблемы, которые существуют в нашем государстве.

Специалисты говорят о том, что в России бедность имеет однозначную корреляцию с демографической нагрузкой: это означает, что рождение каждого дополнительного ребенка повышает ваш шанс приблизиться к черте прожиточного минимума. А ведь нельзя забывать, что такое — прожиточный минимум. Этот инструмент определения черты бедности был изобретен как временный в 1992 году и он предполагает учет средств, необходимых для питания, обеспечения одеждой и оплаты обязательных платежей. В нем не заложены затраты на покупку квартиры, на транспорт, культурные расходы. С учётом этих затрат прожиточный минимум составил бы в 2-3 раза большую сумму. Те, кто считает важным получать «бесплатный» демографический материал, готовы сами принимать на себя ответственность за то, чтобы детей лечить, учить, воспитывать (при этом еще и помогая своим старикам-родителям), — пусть они это делают. Совсем не обязательно при этом рожать самим — миллионы детей-сирот можно было бы взять и усыновить в странах третьего мира — пусть это делают депутаты, мужчины в возрасте за… у которых есть на это свободное время, силы и средства, или же вообще бездетные служители церкви. Россия на 12-15 лет отстает от развитых стран мира по продолжительности жизни населения. Люди — это не расходный материал, не одноразовые стаканчики, которые можно недорого наштамповать. Люди — это драгоценные сосуды, которые нужно беречь, хранить и реставрировать, если что-то сломалось. Бэла Никитина, кандидат социологических наук, доцент СамГУ.