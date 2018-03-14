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Дошкольников из Щукина познакомили с творчеством поэта и писателя Сергея Михалкова
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Дошкольников из Щукина познакомили с творчеством поэта и писателя Сергея Михалкова 

Управа района Щукино 14 марта 2018
Фото: Управа района Щукино
В библиотеке №243-1 района Щукино прошел литературно-поэтический праздник «В стране фантазий, проказ и озорных затей», посвященный 105-летию со дня рождения поэта, детского писателя, драматурга Сергея Владимировича Михалкова.
— В мероприятии участвовали воспитанники детского сада «Алые паруса». С жизнью и творчеством писателя детей познакомила мультимедийная презентация «Кавалер Ордена Улыбки», — сообщили сотрудники библиотеки.
Дети приняли участие в мультимедийной игре-викторине «Книг заветные страницы…» и поэтическом конкурсе «Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей…». (вт)
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