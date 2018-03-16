Минобрнауки объявило тендер на 15 миллионов рублей на съемку детей-сирот

Всего министерство разместило две заявки. Победителю тендера с контрактом в 10 миллионов рублей до конца года предстоит создать не менее 100 видеосюжетов о сиротах, «относящихся к категории трудноустраиваемых», следует из документов.

В рамках второго открытого конкурса с максимальной ценой договора 5 миллионов рублей нужно снять не менее 250 видеосюжетов. «Видеосюжеты должны быть созданы на детей, оставшихся без попечения родителей, из не менее чем трех субъектов Российской Федерации, в которых численность детей, состоящих на учете в региональных банках данных о детях, оставшихся без попечения родителей, более 1500 детей», — говорится в документе.

Исполнителей планируется выбрать к середине апреля.

Летом прошлого года пресс-служба Минобрнауки сообщала, что компания «Дом», производившая передачу «Пока все дома», в 2017 году создаст еще 100 видеопаспортов детей-сирот, несмотря на прекращение выхода программы в эфир.