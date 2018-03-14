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Москвичей научат создавать детские книги
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Москвичей научат создавать детские книги 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Детская книга с красочной обложкой, яркими картинками и добрыми сказками — буквально портал в мир магии. Но как же его открыть?
15 марта в культурном центре «ЗИЛ» состоится творческий мастер-класс по созданию детской книги «Учимся рисовать буквицы».
Проведут его профессиональные художники-иллюстраторы Мария Спехова и Сергей Любаев. На примерах своих работ они продемонстрируют, за счет чего обычная на первый взгляд история становится такой заманчивой и притягательной для малышей.
Посетители узнают, что такое форзац, фронтиспис и заставка. А в центре внимания окажется маленькая, но в то же время основополагающая деталь — буквица. Оказывается, с ее помощью привлечь внимание ребенка к чтению куда легче, чем посредством самых ярких картинок.
Мастер-класс стартует в 17:00. Вход — по предварительной регистрации.
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