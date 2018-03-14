В Санкт-Петербурге откроется крупнейший в России развивающий центр для детей по поведению на дорогах

18 марта в Санкт-Петербурге по адресу Байконурская улица, дом 1​4 откроется умный город детской безопасности «ТачкиГрад». Он станет крупнейшим в России пространством, где дети в игровой форме будут учиться безопасности на дорогах, правильному поведению в большом городе и в интернете.

По замыслу создателей, макет «города будущего», подготовленный художником, сохранил черты Петербурга с его классицизмом, модерном и екатерининским барокко: в городе будут работать музей, библиотека, банк, больница, торговый центр, пожарная станция, центр интернет-безопасности.

Дети, попавшие в город, станут пешеходами и автомобилистами, врачами, сотрудниками ГИБДД и МЧС, поработают на заводе и даже в школе для родителей.

Читайте также:

Как спланировать семейную поездку в Японию и не разориться: рассказ мамы двоих детей

Как отпустить подростка на вечеринку и не сойти с ума. Дельные советы родителям

Мой ребенок меня бьет и кусает, если чем-то недоволен. Что делать?