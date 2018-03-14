В районной школе пройдет «Театральный марафон»

«Театральный марафон», посвященный году театра, пройдет в школе № 1279 с 13 по 21 марта.

В школе № 1279 для детей организовали несколько театральных кружков. Юные актеры принимают участие в различных театральных фестивалях и конкурсах, где занимали призовые места. С 13 по 21 марта дети покажут свои самые лучшие спектакли в актовом зале школы.

Расписание спектаклей:

13 марта — «Аленький цветочек», театральная студия «Образ»;

14 марта — «Приключения Буратино», театральная студия «Веселое королевство»;

15 марта — «Сказочное попурри», театральная студия «Волшебный занавес»;

21 марта — «Уж замуж невтерпёж», театральная студия «Образ».