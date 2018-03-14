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В районной школе пройдет «Театральный марафон»
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В районной школе пройдет «Театральный марафон» 

Каховка 14 марта 2018
Фото: Каховка
«Театральный марафон», посвященный году театра, пройдет в школе № 1279 с 13 по 21 марта.
В школе № 1279 для детей организовали несколько театральных кружков. Юные актеры принимают участие в различных театральных фестивалях и конкурсах, где занимали призовые места. С 13 по 21 марта дети покажут свои самые лучшие спектакли в актовом зале школы.
Расписание спектаклей:
13 марта — «Аленький цветочек», театральная студия «Образ»;
14 марта — «Приключения Буратино», театральная студия «Веселое королевство»;
15 марта — «Сказочное попурри», театральная студия «Волшебный занавес»;
21 марта — «Уж замуж невтерпёж», театральная студия «Образ».
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