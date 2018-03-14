Воспитанники одного из детских садов Лефортова создали подарки для мам

В корпусе дошкольного образования «Золотой ключик» школы № 1228 района Лефортово прошли мастер-классы, приуроченные к Международному женскому дню. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В первые весенние деньки мы отмечаем замечательный праздник — Международный женский день. Мамам очень приятно получать подарки от своих детей. Вдвойне приятно, когда эти милые презенты сделаны детьми собственноручно. Поэтому в детском саду особое внимание уделяется созданию подарков для мам. Ребята очень трепетно относятся к изготовлению таких сюрпризов, — отметил сотрудник администрации.

Напомним, что корпус «Золотой ключик» расположен по адресу Золоторожская набережная, дом 36, строение 1. (мю)