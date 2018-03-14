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Воспитанники одного из детских садов Лефортова создали подарки для мам
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Воспитанники одного из детских садов Лефортова создали подарки для мам 

Управа района Лефортово 14 марта 2018
Фото: Управа района Лефортово
В корпусе дошкольного образования «Золотой ключик» школы № 1228 района Лефортово прошли мастер-классы, приуроченные к Международному женскому дню. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В первые весенние деньки мы отмечаем замечательный праздник — Международный женский день. Мамам очень приятно получать подарки от своих детей. Вдвойне приятно, когда эти милые презенты сделаны детьми собственноручно. Поэтому в детском саду особое внимание уделяется созданию подарков для мам. Ребята очень трепетно относятся к изготовлению таких сюрпризов, — отметил сотрудник администрации.
Напомним, что корпус «Золотой ключик» расположен по адресу Золоторожская набережная, дом 36, строение 1. (мю)
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