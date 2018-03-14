На странице челябинки в Сети нашли объявление о продаже ребёнка на органы

На социальной страничке жительницы Тракторозаводского района Челябинска появилось объявление о намерении матери продать своего ребенка на органы. Этот факт подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Сейчас по данному факту проводится проверка. Будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Мать ребенка заявила правоохранителям, что она не является автором публикации в соцсети. По предварительной информации ложную информацию от лица матери ребенка разместила её знакомая. По одной из версии между двумя женщинами возник конфликт. Объявление о продаже ребенка на органы появилось в отместку за то, что мать ребенка выложила на странице подруге объявление о платных секс-услугах.