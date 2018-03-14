Почему сбегают дети? Нравоучениями правильному поведению малышей не научить

Сначала мальчик один ушёл гулять и оказался на детском празднике в батут-центре, почти в полутора километрах от детского учреждения. 7 марта в Краснокамске после прогулки две пятилетние девочки ушли за территорию детсада. Их нашли на проезжей части оживлённой дороги. Они пошли в магазин купить еды и сели в машину незнакомой женщины, пообещавшей их подвезти.

Оба случая для детей закончились хорошо, но по результатам проверок детских учреждений понятно, что безопасность садикам обеспечить сложно. Как же быть, чтобы исключить подобные ЧП?

Полевое поведение

Обсуждая эти случаи, многие взрослые с ностальгией вспоминают, как в детстве сами сбегали из сада спасать застрявшего в подвале щенка, весной пускать кораблики в ручье. Но 20 лет назад даже транспорта на дорогах было в разы меньше, а значит, сейчас самостоятельные прогулки для детей опасны.

Конечно же, ответственность за них несут взрослые, в первую очередь родители. Как научить детей правилам безопасности на улице? Поможет ли доверительная беседа? Нужно ли приводить примеры из жизни и можно ли рассказывать страшилки (ведь их дети запоминают лучше всего)?

«У детей в таком возрасте ещё возможно так называемое полевое поведение. Они познают окружающий мир, и если их что-то увлекло, заинтересовало, легко пускаются в детальное изучение. Это норма для них. В возрасте до 5-6 лет они не могут объективно оценить возможную опасность, так как отделы мозга, отвечающие за это, ещё недостаточно развиты», — утверждает психолог Елизавета Фалина.

Рассказать про Колобка и козлят

По словам эксперта, из-за полевого поведения дошколята не умеют оценивать опасность. Если родители будут с ними, как со взрослыми, обсуждать возможные ситуации, это не поможет. Дети в этом возрасте не умеют выстраивать причинно-следственные связи, оценивать возможную опасность и делать выводы. Скорее всего, они послушают и спокойно всё забудут.

«Учить малышей правилам безопасности хорошо на примерах сказок «Колобок» и «Волк и семеро козлят». О чём первая сказка? Герой сбежал из дома, катился по дорожке и разговаривал со всеми, кого встречал на пути, что привело к гибели. Также и со вторым сюжетом: козлят похитили из-за того, что они впустили в дом незнакомого волка. Чтение и обсуждение этих сказок с детьми поможет легче донести им, почему нель­зя нарушать правила», — советует психолог.

Страшилки вроде того, что нельзя уходить с незнакомыми, потому что тебя могут украсть, с точки зрения обучения безопасности неэффективны, потому что дети не осознают, к какому страшному финалу это может привести.

Лучший способ — создавать в семье правильные традиции. Если каждый раз, уходя из дома, члены семьи сообщают, куда отправляются и когда вернутся, ребёнок воспринимает это как норму, и ему не придёт в голову уйти без разрешения родителей или воспитателей. Если при переходе улицы взрослые вслух проговаривают правила дорожного движения, то со временем ребёнок сам их повторяет родителям, подходя к дороге, и соблюдает эти правила. Если ребёнку объясняют, что конфеты можно есть только дома, когда их даёт мама после еды, незнакомый мужчина не сможет заманить его сладостями. Других эффективных способов научить ребёнка нет, считает эксперт.