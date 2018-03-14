В Бабушкинском прошла открытая встреча с психологом

В Культурном центре на Коминтерна 12 марта прошла открытая встреча с психологом, во время которой Ольга Турчина рассказала родителям, как помочь ребенку организовать себя и свое время.

— После строгих методов воздействия на детей оказывается, что такие техники «воспитания» не только не дают положительного эффекта, но и еще больше провоцируют конфликты в семье. Что делать? Как эффективно дисциплинировать ребенка, сохранив при этом добрые отношения? На эти и другие вопросы ответила психолог Ольга Турчина, — рассказали в центре.

Напомним, что подобные встречи проходят на регулярной основе. Узнать о предстоящих мероприятиях центра можно по телефону 8 (495) 471-45-66. (вт)