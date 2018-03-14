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В Бабушкинском прошла открытая встреча с психологом
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В Бабушкинском прошла открытая встреча с психологом 

Управа района Бабушкинский 14 марта 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
В Культурном центре на Коминтерна 12 марта прошла открытая встреча с психологом, во время которой Ольга Турчина рассказала родителям, как помочь ребенку организовать себя и свое время.
— После строгих методов воздействия на детей оказывается, что такие техники «воспитания» не только не дают положительного эффекта, но и еще больше провоцируют конфликты в семье. Что делать? Как эффективно дисциплинировать ребенка, сохранив при этом добрые отношения? На эти и другие вопросы ответила психолог Ольга Турчина, — рассказали в центре.
Напомним, что подобные встречи проходят на регулярной основе. Узнать о предстоящих мероприятиях центра можно по телефону 8 (495) 471-45-66. (вт)
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