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Беглов посетил Череповец в рамках рабочей поездки
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Беглов посетил Череповец в рамках рабочей поездки 

Федеральное агентство новостей 15 марта 2018
Череповец, 15 марта. Полпред президента Александр Беглов в рамках рабочей поездки посетил Череповец.
Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов посетил новые производства АО «Апатит», интерактивный музей «Зеленая планета »ФосАгро», возложил цветы к памятнику погибшим при выполнении воинского долга в мирное время и побывал на избирательном участке Череповца, передают «Невские Новости».
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе отметил, что город досрочно выполнил задачу по обеспечению детей от трех до семи лет местами в детских садах.
«Практически досрочно выполнено поручение президента по обеспечению местами в детсадах малышей от трех до семи лет. Череповец — один из лидеров по решению этой задачи и сейчас приступает к следующему этапу — созданию ясельных групп. Уже сегодня в некоторых череповецких детсадах принимают детей от года ", — цитирует ТАСС полпреда.
Также Беглов подчеркнул, что Череповец должен ликвидировать двусменное обучение в школах к 2020 году. Для реализации федеральной программы по поручению президента России нужно построить пять новых школ. Кроме этого, он сообщил, что контролирует вопрос строительства моста через Шексну.
Напомним, президент России Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 80-летием со дня ее образования. Он отметил, что вологжане внесли весомый вклад в развитие экономики страны.
«Важно, что вы…стремитесь эффективно решать стоящие перед регионом задачи, главные из которых — коренная модернизация промышленности и сельскохозяйственной отрасли, совершенствование социальной инфраструктуры, создание новых, современных рабочих мест», — подчеркнул Путин.
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