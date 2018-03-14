В Одинцове на школьников упала глыба льда с крыши магазина

Прогулка после уроков обернулась трагедией для двух школьников в Одинцове: с крыши магазина на головы подростков упала огромная глыба льда. Сотрудники супермаркета утверждают, что дети виноваты сами.

Несчастный случай произошел возле магазина напротив школы в Одинцове. Двое мальчиков 13 и 14 лет возвращались после уроков, вот только до своего дома они так и не дошли: с крыши постройки на них обрушилась глыба наледи.

Я увидела кровь, что много крови, потом уже увидела ребенка, что он с кровью на голове. Второго ребенка, когда уже стали выводить, когда подъехала скорая, он был бледный и еле-еле шел, его даже врач поддерживал. Тоже голова была в крови. Как нам сказали, ему глыба упала прямо на спину, одному голову задела, а второму на спину

— Олеся Винокурова, очевидец.

Со слов очевидцев, сразу после этого сотрудники магазина попытались скрыть глыбы льда и стали их убирать. Веревка с табличкой «не ходить» тоже появилась только после того, как детей увезла скорая помощь. К моменту приезда съемочной группы телеканала «360» на крыше еще оставался сугроб, а о случившемся напоминали лишь капли крови на снегу около входа в магазин. А вот директор магазина заверил — ограничение прохода установили еще с начала зимы, но это не помешало детям подойти к опасному участку. Со слов руководства магазина — мальчики кидали палки на крышу, продавец пыталась прогнать их, но дети ее не послушали.

Продавец вызвала, позвонила, срочно говорит. Она говорит: я их отгоняла отсюда, раза два подходила, говорит, они здесь с палками, потом здесь двое мужиков было, они тоже на них кричали, говорят, слушайте что ж вы делаете. Ну, дети. За ними не уследишь

— Владислав Оганджанян, директор магазина.

Мужчина уверяет — наледь на крыше убирают регулярно, а на детей упала не сосулька, а подтаявший снег. Сейчас дети находятся в больнице. Их обследовали педиатр и травматолог, и оказали необходимую медицинскую помощь.

Выполнены все необходимые инструментальные и лабораторные исследования. Диагноз — сотрясение головного мозга подтвердился, есть травма позвоночника, не исключается она, ребенок проходит дальнейшее обследование. В данный момент угрозы жизни для детей абсолютно нет — Нина Чуприкова, и. о. главного врача Одинцовской ЦРБ.

В течение недели дети останутся в больнице под наблюдением врачей, чтобы пройти курс лечения и восстановиться после ушибов и сотрясений головного мозга. А сотрудники магазина пообещали тщательней следить за уборкой наледи на крыше.