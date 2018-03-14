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В Минтруде разъяснили порядок предоставления господдержки семьям с детьми
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В Минтруде разъяснили порядок предоставления господдержки семьям с детьми 

Парламентская газета 14 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Специалисты Министерства труда и соцзащиты представили разъяснения по вопросу единообразного применения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Соответствующая инициатива размещена на федеральном портале проектов нормативных актов.
В пояснительной записке к документу отмечается, что предложение подготовлено в связи с поступающими от граждан обращениями по вопросу применения положений названного Федерального закона в части определения права на дополнительные меры господдержки семей, имеющих детей, в зависимости от наличия у матери и ребёнка гражданства России, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло указанное право.
Ранее в среду председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва сообщила «Парламентской газете», что право на материнский капитал семьи получают при выполнении двух условий — это наличие российского гражданства у матери и рождение двоих детей.
При этом конкретный период получения гражданства нашей страны значения не имеет, отметила парламентарий.
Проблема по вопросу определения категорий получателей господдержки в рамках программы маткапитала была поднята на заседании рабочей группы при уполномоченном при Президенте России по правам ребёнка.
Участники встречи, среди прочего, рассмотрели возникшую в Новосибирской области ситуацию, когда местная прокуратура посчитала несправедливым возникновение права на материнский капитал у семей, которые приехали в Россию по программе переселения соотечественников и получили российское гражданство.
По версии представителей надзорного ведомства, получение гражданства на момент обращения за материнским капиталом неправомерно, поскольку российское гражданство у матери должно быть на момент рождения ребёнка.
С этой позицией не согласились представители Минтруда и Пенсионного фонда, договорившись разработать уточнения по этому вопросу, опубликованные 14 марта.
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