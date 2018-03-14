В Чехове многодетная семья переехала из барака в новую квартиру

Квартиру площадью 97 квадратных метров получила многодетная семье из Чехова. До этого супруги Андреевы с тремя детьми, один из которых инвалид, больше 10 лет жили в бараке. А вместе с ними еще 20 человек, сообщил корреспондент телеканала «360».

В семье Андреевых трое детей, у одного из них ДЦП. Долгое время семья жила в бараке.

Из-за бюрократических проволочек им не выдавали квартиру, которая положена по закону как многодетной семье с ребенком-инвалидом. В доме, в котором жила семья Андреевых, не было отопления и горячей воды. Глава семьи Ян говорит, что дети часто болели.

Лет 10 в этом доме, удобств не было, отопления не было. Газом ребенок дышал. Он болел и в реанимации был — Ян Андреев, новосел, отец троих детей.

Помимо семьи Андреевых, в этом же доме жили и их родственники — всего 24 человека. Обедали все по очереди, а спали многие на полу. Кроватей на всех не хватало.

На одном диване спала сестра с семьей. Я спала в другой комнате

— Нелли, мать троих детей.

Площадь новой квартиры — почти сто квадратов. Новоселью больше всего радуются дети. У каждого теперь своя комната. Для многодетных семей в Подмосковье предназначены разные меры поддержки. Регион — в лидерах по числу выделяемых квартир и земельных участков.

У нас в Московской области детям от семи детей оказывается жилищная поддержка. Рассматриваем и, чтобы семьям от пяти детей тоже давали квартиры

Екатерина Семенова , Уполномоченный по правам человека Московской области.

Теперь, когда у семьи Андреевых появилась новая квартира, осталось немного — сделать ремонт и выбрать мебель.