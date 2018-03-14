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В Чехове многодетная семья переехала из барака в новую квартиру
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В Чехове многодетная семья переехала из барака в новую квартиру 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Квартиру площадью 97 квадратных метров получила многодетная семье из Чехова. До этого супруги Андреевы с тремя детьми, один из которых инвалид, больше 10 лет жили в бараке. А вместе с ними еще 20 человек, сообщил корреспондент телеканала «360».
В семье Андреевых трое детей, у одного из них ДЦП. Долгое время семья жила в бараке.
Из-за  бюрократических проволочек им не выдавали квартиру, которая положена по закону как многодетной семье с  ребенком-инвалидом. В доме, в котором жила семья Андреевых, не было отопления и горячей воды. Глава семьи Ян говорит, что дети часто болели.
Лет 10 в этом доме, удобств не было, отопления не было. Газом ребенок дышал. Он болел и в реанимации был  — Ян Андреев, новосел, отец троих детей.
Помимо семьи Андреевых, в этом же доме жили и их родственники — всего 24 человека. Обедали все по очереди, а спали многие на полу. Кроватей на всех не хватало.
На одном диване спала сестра с семьей. Я спала в другой комнате
— Нелли, мать троих детей.
Площадь новой квартиры — почти сто квадратов. Новоселью больше всего радуются дети. У каждого теперь своя комната. Для многодетных семей в Подмосковье предназначены разные меры поддержки. Регион — в лидерах по числу выделяемых квартир и земельных участков.
У нас в Московской области детям от семи детей оказывается жилищная поддержка. Рассматриваем и, чтобы семьям от пяти детей тоже давали квартиры
Екатерина Семенова, Уполномоченный по правам человека Московской области.
Теперь, когда у семьи Андреевых появилась новая квартира, осталось немного — сделать ремонт и выбрать мебель.
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