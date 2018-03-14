Евгения Линович устроила для звездных подруг пицца-вечеринку в честь скорого рождения четвертого ребенка 

Евгения Линович и Дарья Лисиченко Евгения Линович и Оксана Бондаренко Анна Лилиенталь Дарья Лисиченко Екатерина Пучкова Евгения Линович и Карина Варивода Лина Арифулина Татьяна Азатян Яна Валенсия-Кушнер Евгения Линович и Анастасия Рябцова Ирина Вольская Евгения Линович и Юлия Прудько Линович, которая вот-вот станет мамой в четвертый раз, пригласила звездных подруг и их детей на кулинарный мастер-класс по приготовлению итальянской пиццы в гастро-пространстве — кулинарной студии Аркадия Новикова «Донна Маргарита». Дети приготовили родителям пиццу «Маргарита», а шеф-повар угостил блюдами настоящей итальянской кухни. Евгения Линович с детьми Поздравить Евгению Линович и подарить ей подарки пришли телезвезда Виктория Борисевич, бизнес-леди Оксана Бондаренко и Дарья Лисиченко, Юлия Прудько, Анастасия Рябцова и другие — ищи больше фото в нашей галерее! Сейчас Евгения Линович воспитывает троих детей: Бориса, Алину и Агату. Дизайнер замужем за бизнесменом Андреем Кузьминым. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: пресс-служба