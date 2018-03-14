Панов предложил разработать новое меню для нижегородских детсадов и школ 

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, об этом руководитель города рассказал 14 марта, в среду, на встрече с представителями родительских комитетов, депутатами городской Думы, членами Общественной палаты и активистами ОНФ.
«Я дал поручение руководителям муниципального предприятия с учетом мнения родителей и детей разработать предложения по изменению меню, при этом обратив особое внимание на качество поставляемой продукции», — заявил он, отметив, что предложения должны быть подготовлены через неделю и направлены для оценки всем участникам прошедшей встречи.
«Мы будем вместе с родителями, с Общественной палатой, и ОНФ стараться улучшать школьное и дошкольное питание наших детей», — резюмировал он.
В ходе встречи мать двух детей-дошкольников Елена Хваткова рассказал, что ее дети не хотят есть ту еду, которую предлагают в дошкольном учреждении.
«Родители желают видеть более современные продукты. Конечно, важно и качество приготовленных продуктов. Кроме того, нужно учесть, что стоимость питания в образовательных учреждениях такова, что за эту сумму хотелось бы получать действительно те блюда, которые ребенок будет есть, а не выкидывать в отходы, — заявил представитель ОНФ Андрей Нестеренко.