Панов предложил разработать новое меню для нижегородских детсадов и школ

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, об этом руководитель города рассказал 14 марта, в среду, на встрече с представителями родительских комитетов, депутатами городской Думы , членами Общественной палаты и активистами ОНФ.

«Я дал поручение руководителям муниципального предприятия с учетом мнения родителей и детей разработать предложения по изменению меню, при этом обратив особое внимание на качество поставляемой продукции», — заявил он, отметив, что предложения должны быть подготовлены через неделю и направлены для оценки всем участникам прошедшей встречи.

«Мы будем вместе с родителями, с Общественной палатой, и ОНФ стараться улучшать школьное и дошкольное питание наших детей», — резюмировал он.

В ходе встречи мать двух детей-дошкольников Елена Хваткова рассказал, что ее дети не хотят есть ту еду, которую предлагают в дошкольном учреждении.