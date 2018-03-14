Депутаты предложили упростить доступ к телефонам пропавших детей

В официальном запросе депутата содержатся предложения облегчить доступ полиции и волонтеров к информации сотовых операторов о местонахождении телефонов пропавших детей. Для этого глава спецслужбы, по мнению законодателя, должен дать поручение соответствующим подразделениям о проработке возможных изменений в законы.

Разговоры о том, что правоохранителям надо моментально, по первому запросу давать координаты, где находится или находился телефон пропавшего ребенка, идут давно. Ведь по статистике примерно три тысячи детей в нашей стране ежегодно пропадают, и многих из них так и не нашли.

Чаще всего об этих страшных цифрах вспоминают к грустной дате — 25 мая признан Международным днем памяти пропавших детей. Для нашей страны это тоже серьезная проблема.

В России не существует специальной — детской — службы поиска. Зато есть закон «О связи», по которому сотовым операторам категорически запрещается без разрешения суда раскрывать местоположение абонента.

На получение разрешения суда и последующего ответа оператора связи уходят месяцы, тогда как важен каждый час после исчезновения ребенка.

За примером далеко ходить не надо — у всех на слуху трагедия в Подмосковье, когда в лесу потерялись женщина с ребенком. Их искали, нашли, но спасатели опоздали — девочка замерзла.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», только к ним в год поступает больше тысячи заявок по пропавшим детям. А по данным МВД , статистика еще печальнее. Ежегодно в одной только Москве пропадают 1,4 тысячи детей. По России цифра страшнее — от 15 000 до 20 000. Девяносто процентов детей найдут живыми. Десять процентов так и останутся без вести пропавшими. Как считает депутат, автор запроса, операторы сотовой связи могут отследить местоположение телефона, который был у ребенка, даже если устройство выключено и его аккумулятор разряжен.

По данным МВД, ежегодно в стране пропадают от 15 000 до 20 000 детей. Большинство найдут. Но три тысячи — нет "Розыск пропавших несовершеннолетних не относится к компетенции органов государственной безопасности, однако к таковой относятся вопросы обеспечения информационной безопасности, в связи с чем мнение ФСБ при разрешении вопросов об упрощенном порядке предоставления данных о местоположении абонентов подвижной радиотелефонной связи является ключевым", — рассказал ТАСС депутат.

Госдуме об этой проблеме уже говорили. И не раз. При комитете по безопасности рабочая группа занималась в том числе правовыми аспектами поиска пропавших детей.

Там говорили, что полиция, Следственный комитет не могут по каждому факту пропажи детей возбуждать дело по статье «Убийство».

А без этого невозможно получить санкцию суда на то, чтобы оператор раскрыл всю информацию о телефоне абонента.

В Думе и Совете Федерации в прошлые годы проходили «круглые столы» с обсуждением той же проблемы. В 2016 году в Комитете Госдумы по вопросам семьи предложили считать исчезновение детей обстоятельствами, не терпящими отлагательств. А в прошлом году Генпрокуратура России выступила за то, чтобы разрешить прослушивать телефонные разговоры и изымать информацию при розыске пропавших детей у взрослых, которые могут что-то знать.

Справка «РГ»

По данным Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), каждый год даже в развитых странах пропадают тысячи детей. В Австралии пропавшими числятся 20 тысяч детей, в Канаде — 45 тысяч. В Германии — 100 тысяч, в Великобритании — 112 тысяч.