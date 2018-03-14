«Дом Супермамочек» в Одинцове посетила Оксана Пушкина

Депутат государственной думы приехала в клуб матерей «Дом Супермамочек» в Одинцове, чтобы обсудить накопившиеся вопросы и проблемы. В основном речь шла о трудностях, с которыми женщины сталкиваются в декрете и после него.

Женщины пожаловались на сложность в трудоустройстве при беременности. Так же многих смущает гендерное неравенство. Иногда представители фирм напрямую говорят, что предпочитают видеть среди сотрудников мужчин, а не женщин с детьми. Оксана Пушкина уже бывала здесь в прошлом году. Общение с инициативными матерями стало для нее доброй традицией. У бывшего детского омбудсмена области тоже есть сын, и она готова делиться всеми хитростями успешного материнства и активной жизненной позицией.

Сегодня мам волнует работа, что радостно, мам волнует, будучи в декретном возрасте не терять свою квалификацию. Их волнуют, вы знаете, безусловно пособия, безусловно. И в этом случае государство делает уже сегодня, и сделало уже немало

— Оксана Пушкина, депутат государственной думы РФ.

«Дом Супермамочек» — это клуб по интересам, где женщины обмениваются опытом воспитания детей, проводят

мастер-классы

и просто общаются. Следующий шаг на пути организации — составление писем и петиций с просьбами о решении возникших проблем. Этот процесс возьмет на контроль Оксана Пушкина. Одна из первых задач — найти в Одинцове бассейн для детей с ограниченными возможностями на льготных условиях.