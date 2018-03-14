Череповец досрочно обеспечил детей от трех лет местами в детсадах

ВОЛОГДА, 14 марта. / ТАСС /. Моногород Череповец Вологодской области досрочно выполнил задачу по обеспечению детей от трех до семи лет местами в детсадах. Об этом сказал в среду журналистам в Череповце полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов по итогам поездки в город.

"Практически досрочно выполнено поручение президента по обеспечению местами в детсадах малышей от трех до семи лет. Череповец — один из лидеров по решению этой задачи и сейчас приступает к следующему этапу — созданию ясельных групп. Уже сегодня в некоторых череповецких детсадах принимают детей от года ", — сказал полпред.

Как добавил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников , в городе построили и капитально отремонтировали восемь детских садов, создано более 4,4 тыс. мест, в результате дети от трех до семи лет полностью обеспечены местами. При этом муниципалитет продолжит строительство дошкольных учреждений.