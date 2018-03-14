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Череповец досрочно обеспечил детей от трех лет местами в детсадах
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Череповец досрочно обеспечил детей от трех лет местами в детсадах 

ТАСС 14 марта 2018
ВОЛОГДА, 14 марта. /ТАСС/. Моногород Череповец Вологодской области досрочно выполнил задачу по обеспечению детей от трех до семи лет местами в детсадах. Об этом сказал в среду журналистам в Череповце полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов по итогам поездки в город.
"Практически досрочно выполнено поручение президента по обеспечению местами в детсадах малышей от трех до семи лет. Череповец — один из лидеров по решению этой задачи и сейчас приступает к следующему этапу — созданию ясельных групп. Уже сегодня в некоторых череповецких детсадах принимают детей от года ", — сказал полпред.
Как добавил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в городе построили и капитально отремонтировали восемь детских садов, создано более 4,4 тыс. мест, в результате дети от трех до семи лет полностью обеспечены местами. При этом муниципалитет продолжит строительство дошкольных учреждений.
"Буквально четыре дня назад было подписано постановление правительства РФ о выделении регионам средств по инициативе президента России на строительство новых детских дошкольных учреждений, создание ясельных групп. Вологодская область получила колоссальную сумму средств — 1,17 млрд рублей на строительство шести детсадов. В Череповце и в Вологде мы приступаем к строительству крупнейших детских садов. В Череповце появится два новых детских сада на 500 мест каждый, они будут построены к 2019 году, сейчас готовится проектно-сметная документация", — сказал Кувшинников.
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