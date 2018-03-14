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Кто имеет право на получение материнского капитала
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Кто имеет право на получение материнского капитала 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
— Программа материнского капитала доказала свою эффективность, — говорит главный детский обмудсмен Анна Кузнецова. — Она продлена до 2021 года и, уверена, будет совершенствоваться и дальше. Есть ряд вопросов, которые возникают в ходе ее реализации и которые еще предстоит разрешить.
Анна Кузнецова напомнила о неприятной ситуации, в которой оказались 60 жительниц Новосибирской области, бывшие граждане Казахстана, приехавшие в Россию по программе переселения соотечественников. Все они имеют по двое и больше детей, получили российское гражданство, а вместе с ним и право на материнский капитал. Но вдруг они стали получать иски от прокуратуры о признании сертификатов недействительными. Дело в том, что их дети не были гражданами России с рождения, а по действующему закону на материнский капитал могут рассчитывать граждане РФ, чьи дети имеют гражданство России со дня своего рождения.
— Нам необходимо добиться согласованной позиции всех вовлеченных ведомств по вопросам выплаты материнского капитала, чтобы семьи с детьми не оказывались в заложниках у системы, — добавила Анна Кузнецова.
Программа материнского капитала доказала свою эффективность, но ее еще нужно усовершенствовать
По ее словам, из-за необдуманных действий чиновников у одной из семей из-за подобного иска сорвалась сделка по уже одобренной ипотеке.
Детского омбудсмена поддержала и председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Она напомнила, для получения материнского капитала необходимо выполнение двух обязательных условий: российское гражданство у мамы и рождение двоих детей.
— Когда российское гражданство получено, не важно, — подчеркнула она.
Решить эту проблему в ближайшее время должен минтруд, который готовит специальное постановление. После того как документ зарегистрируют в минюсте, эти правила начнут действовать по всей стране.
По закону в случае смерти матери право на получение материнского или, как теперь чаще называют, семейного капитала переходит к отцу. Однако закон дал сбой, когда отцам-одиночкам из Республики Крым после вступления полуострова в состав России стали отказывать в этом праве. За ответственных пап вступилась Анна Кузнецова, и в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о том, что материнский капитал также будет выдаваться отцам-одиночкам в случае смерти матери в период с 2004 года по март 2014 года.
Напомним, что в 2017 году размер маткапитала составлял 453 тысячи рублей.
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