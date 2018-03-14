В Беларуси усиливают борьбу с педофилией

В Беларуси 113 детей стали жертвами педофилов за первые два месяца этого года. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2017, передает «МИР 24».

Как сообщили в МВД республики, в большинстве случае насилие над детьми совершают ранее судимые родители, опекуны, педагоги и медработники. Снизить число таких преступлений должна специальная стратегия, которую будут реализовывать сразу несколько правоохранительных ведомств.

«Обучение детей и обучение родителей, меры, которые будут воспрепятствовать проникновению потенциальных агрессоров, насильников в среду, связанную с образованием, с обучением, с воспитанием детей. Там будут меры криминологического характера, которые будут осуществлять не только МВД , но и СК, Госкомитет судебных экспертиз, Генпрокуратура и так далее», — отметил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич.

Сейчас в Беларуси обсуждается инициатива ужесточить наказание за сексуальные преступления в отношении детей и введение ответственности за коллекционирование детского порно. По данным соцопросов, 70% белорусов поддерживают это предложение.

Добавим, что несколько недель назад в России в Госдуму внесли законопроект о пожизненном сроке для педофилов. Пожизненное заключение предлагается применять в отношении лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, которые повлекли тяжкие последствия для жизни и здоровья.

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