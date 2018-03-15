В ЛНР запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей

ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости . Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, сообщили в пресс-службе Народного совета ЛНР.

"Принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Луганской народной республики „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ позволит расширить круг запрещенной информации для распространения среди детей, добавив в список информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения», — процитировали в пресс-службе председателя комитета по вопросам международных отношений, связи, информационной политики и массовых коммуникаций Нелли Задираку.