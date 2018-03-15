«А часики-то тикают»: когда заводить детей, чтобы не навредить карьере

Если у вас успешная карьера, иногда проще отложить детский вопрос. Вы точно знаете, что это уменьшит ваши шансы на карьерный рост, да и начальство не будет в восторге от этой идеи. К счастью, на рынке все больше и больше лояльных компаний, но все же многие работодатели предпочтут сотрудника без семьи, который будет целиком и полностью предан своему делу.

Проблема существует не только в России, но и в Европе. В докладе Национального бюро экономических исследований США, посвященном демографическим данным Дании, одной из наиболее прогрессивных стран в плане программ ухода за детьми и социальной политики, говорится, что наличие детей у женщины дает 20-процентную разницу в оплате труда по сравнению с мужчинами. Все это вполне объяснимо — на женщину ложится основной груз ответственности за детей, таким образом снижается их производительность. Ну и нельзя сбрасывать со счетов всю ту же дискриминацию работодателей.

И все же, в каком возрасте можно родить ребенка максимально безболезненно для карьеры? Все то же исследование благополучной Дании (о России даже говорить страшно) показало, что доходы женщин всех возрастов после появления первого ребенка значительно снижаются. При этом женщины, у которых дети появились после 31 года, в итоге имели более высокий уровень дохода, чем «молодые» матери и женщины без детей. Если говорить конкретнее, что женщины с высшим образованием, которые завели первого ребенка в возрасте от 31 до 34 лет, в течение своей жизни зарабатывали на 13 процентов больше, чем женщины с тем же уровнем образования и без детей. Это объясняется тем, что женщины, которые родили в условно зрелом возрасте являются более опытными сотрудниками, их сложнее и дороже заменить, и поэтому работодатели склонны вкладывать в них больше средств и ждать их возвращения. При этом, чем моложе мать, тем меньше ее вес на рынке труда, работодатель зачастую не склонен идти навстречу. Кроме того, молодые матери часто сами выбирают профессии, которые считаются более дружественными, например, они могут работать в государственных организациях, где, как правило, оплата труда ниже.

Но на самом деле, дело даже в возрасте, а в навыках и способностях определенного сотрудника. Все HR-консультанты рекомендуют женщинам постоянно развиваться, даже находясь в декрете, таким образом продолжая быть востребованным. Больше всего женщины боятся потерять почву под ногами, и постоянный рост поможет этого избежать. Кроме того, появление детей почти автоматически дает навыки тайм-менеджмента и заставляет делать ту же работу в более сжатые сроки просто потому, что у вас есть четкий график. Конечно, в позднем материнстве, есть и свои минусы. Чем дальше вы взбираетесь по карьерной лестнице, тем сложнее вам сделать перерыв и вырваться из процесса. Есть и физиология, с которой никак не поспоришь: с возрастом увеличивается и риск осложнений во время беременности, да и забеременеть становится сложнее из-за снижения количества яйцеклеток. Труднее всего тем, чьи профессии предполагают, что ты постоянно будешь оставаться в строю. Например, юристы работают сутками в первые годы, создавая себе карьерный импульс, который в итоге донесет их до позиции партнера в юридической фирме. Тут уже не до детей — вы используете время как ресурс, после тридцати наверстать упущенное будет невозможно. Конечно, многое зависит и от конкретного работодателя. Не все еще готовы предоставить женщинам возможность спокойно выйти в декрет. Например, более трети работодателей Великобритании все еще считают уместным спрашивать у женщины, планирует ли она заводить детей, хотя это официально запрещено законом с 1975 года. При этом есть и положительные изменения. Все чаще работодатели идут навстречу, позволяя женщинам спокойно выйти в декрет, потом вернуться на неполный рабочий день. Также более лояльно стали относиться к женщинам, у которых был большой перерыв в карьере.