Очередь 1,5+. Хватает ли малышам Приангарья мест в яслях?

Ещё пять лет назад, когда в Приангарье катастрофически не хватало обычных детских садов и родители не знали, куда пристроить своих трёхлеток, о проблеме дефицита говорили очень громко. Тогда главной целью было предоставить места в группах дошкольникам от трёх до семи лет. Про детей помладше и не заикались. Теперь, когда детсады выросли по области как грибы и основную проблему решили, взялись за ясли. Но востребованы ли они у нынешних мам и есть ли в регионе очередь?

С «частной» помощью

По информации правительства Иркутской области, самая большая потребность в ясельных группах сложилась в крупных муниципалитетах: лидирует Иркутск, за ним — Братск, Усолье-Сибирское, Ангарский городской округ, Шелеховский, Слюдянский, Тайшетский и Иркутский районы.

Дочери иркутянки Виктории только через два месяца исполнится год, но малышка уже стоит на учёте в детском саду. Несмотря на это, ребёнок отправится в детсад только в три года, яселек в дошкольном учреждении, к которому семью прикрепили по месту жительства, нет.

«Я бы хотела отдать дочку в ясли раньше, чтобы она «вливалась» в детский коллектив, а я могла выйти на работу, но пока такой возможности не вижу. Правда, по моим наблюдениям, сейчас далеко не все родители разделяют подобное желание. Я общаюсь с шестью мамочками из нашего двора, и только одна из них хочет определить малыша до трёх лет в детсад, притом — в частный. Её ребёнку год и два месяца, в муниципальный садик его вряд ли можно устроить, а обстоятельства не позволяют сидеть дома», — говорит Вика.

Иркутянка Мария, мама двоих сыновей, напротив, считает, что ясли в Иркутске очень востребованы, но их не всем хватает:

«Когда отдавала старшего в сад в три года, яслей в нём точно не было, но недавно узнала, что появилась группа раннего возраста, увидела, как мама ведёт в садик малыша, которому ещё нет и двух лет. Мне кажется, ясли в наших дошкольных учреждениях стали появляться после того, как в ноябре прошлого года об этом заявил президент. И это правильно: мои подруги рады были бы отдать детей в сад и пойти зарабатывать деньги, но не могут. Кто-то даже работу ищет определённую, чтобы можно было совмещать с воспитанием детей при помощи няни. Или обращаются в частные садики».

Примерный дефицит

Правда, если взглянуть на статистику минобразования региона, оказывается, что катастрофического дефицита мест в яслях региона нет. В дошкольных учреждениях Приангарья работают 1146 групп для детей, которым ещё не исполнилось трёх лет. В них ходят больше 23 тыс. малышей. Потребность оценивают ещё в 4,5 тыс. мест, но отмечают, что расчёты не очень точные, сейчас родители записывают своих чад в детсад сразу после рождения и понять, как посчитать тех, кто готов сидеть с ребёнком дома три года, а кто — нет, не всегда возможно.

Востребованность яслей видит и заместитель заведующей по воспитательной работе сада № 54 Усть-Кута Ольга Галеева. Она говорит, что в дошкольном учреждении три группы раннего возраста и все они заполнены, притом детей в садик, расположенный в центре города, родители возят даже из других районов.

«Как педагог могу сказать, что в большинстве случаев чем раньше родители отдадут ребёнка в детский сад, тем быстрее он адаптируется, — говорит Ольга Галеева. — По моим наблюдениям, дошкольники трёх лет расстаются с мамой более болезненно, чем те малыши, которым исполнилось только 1,5 года. Их сознание более гибкое. Однако ситуации могут быть разные: кто-то готов отправиться в сад очень рано, кто-то не может адаптироваться вплоть до школы, всё зависит как от психоэмоционального, так и от физического состояния ребёнка».