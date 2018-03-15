Самые ожидаемых в России зарубежные мультфильмы

Ожидание выхода новых фильмов всегда будоражит. Никто заранее не знает, каким оно будет, очередное продолжение любимой франшизы. Или новый, оригинальный сюжет. А вдруг бомба? А вдруг разочарование? Мультфильмы ждут не менее активно, чем кино, и сегодня Tlum.Ru расскажет о тех зарубежных анимационных лентах, чьи премьеры российские зрители караулят особенно тщательно.

За основу была взята информация из раздела ожидаемых фильмов с Кинопоиска. Позиции в нем распределяются по итогам зрительских голосований.

«Тайная жизнь домашних животных 2»

На 10-м месте расположилось продолжение мультфильма, который для большинства зрителей стал скорее разочарованием, чем очарованием. По крайней мере устойчиво бытует мнение, что «Тайная жизнь домашних животных» хуже своего же трейлера. Но это никак не помешало мультику про кровожадного зайку и милых песиков собрать в мировом прокате 875 $ долларов, так что судьба сиквела была решена высшими денежными богами.

Что известно про вторую часть: режиссер и остальной состав создателей в основном тот же, а вот комик Луис С. К, озвучивающий основного лающего героя, из-за скандалов на самую модную сегодня в Голливуде тему к своей роли не вернется. Кем его заменят, пока не ясно. Премьера в России 30 мая 2019 года.

«Лего. Фильм 2»

Засилье веселых фильмов про детальки конструктора никак не могло обойтись без продолжения самого первого из них — «Лего. Фильма». Особых подробностей про него пока что нет, но мы надеемся, что хороший градус безумия первой части постараются сохранить. А то в «Лего Фильм: Бэтмен» сделали упор на другое, а в «ЛЕГО Ниндзяго фильм» таких фишечек не осталось вовсе.

Хотя кое-что любопытное сообщить еще нужно: режиссерское кресло занял человек новый, и это Майк Митчелл . Тот самый, который снял «Троллей» и «Шрэка навсегда». Пока непонятно, с каким настроением он подойдет к игре в LEGO, но это точно будет ярко и по-модному зрелищно. Премьера в России 7 февраля 2019 года.

«Зверопой 2»

Вокальные конкурсы существуют много лет и популярности не теряют — они так же вечны, как «Поле Чудес» и «Кто хочет стать миллионером». Вокальный конкурс в анимации прошел удачно (пусть в «Зверопое» его почти и не было, неважно!), так что продолжение мультфильма про обаятельных поющих зверей обязательно будет, и оно логично входит в списки особо ожидаемых зрителями лент.

Это отрадно, учитывая, сколько прекрасной популярной музыки прозвучало в «Зверопое», и сколько еще прекрасной популярной музыки осталось за кадром! Единственная грусть — сроки. Премьера в России 31 декабря 2020 года.

«Гринч»

Зеленый и вечно недовольный похититель Рождества вернется на экраны уже в конце этого года. Приютили его на студии Illumination Entertainment, а озвучивать согласился Бенедикт Камбербэтч . И чем Гринч, интересно, до сих пор недоволен? Про него делают полнометражный мультфильм на известной студии, его с нетерпением ждут зрители, и теперь ему вовсе не обязательно что-то красть. Впрочем, что это мы. Все равно ведь украдет.

Но праздник нам его приключения только украсят, мы в этом уверены. Премьера в России 27 декабря 2018 года, трейлер смотрите здесь.

«Монстры на каникулах 3»

Одна их самых симпатичных и громких премьер этого года и этого лета, «Монстры на каникулах 3» уже довольно активно делятся информацией про себя. Мы знаем, что это будет круизное путешествие обитателей отеля, Дракула влюбится в капитана, а режиссер, наш соотечественник Генндий Тартаковски, в принципе умеет делать продолжения. Смотрите трейлер, оценивайте сохраненную атмосферу первых частей и наслаждайтесь.

В морское путешествие вместе с героями отправимся 12 июля 2018 года.

«Ральф против интернета»

Не так давно уже вышел один полнометражный мультфильм, в котором пиксельные герои отправились во Всемирную паутину, с множественной рекламой сервисов, приложений, гэгами и шутками. Но мы про это лучше вспоминать не будем. То ли дело «Ральф против интернета»! У этого парня, мы убеждены, все пройдет в лучших традициях грамотной ироничной пародии, при этом мультфильм будет правильным, добрым, с хорошей моралью и убедительными приключениями. Disney ведь, они меру знают.

Вышедший только-только трейлер смотрите здесь, и да, кролика нам тоже немножко жалко. Чуть-чуть. Премьера в России 22 ноября 2018, и кстати, по версии наших зрителей именно этот мультфильм стал самым ожидаемым в этом году, а здесь он только на 5-е месте.

«История игрушек 4»

Продолжение, которому суждено стать последним в мультографии студии Pixar. Ну, по крайней мере они сами так говорят. Впрочем, знаем мы этих киноделов — иногда они возвращаются, но редко. Что касается «Истории игрушек», то у этой франшизы что ни часть — значимое событие в истории анимации. Именно с них началась эра 3D графики, именно они доказали, что триквел может быть лучше сиквела, и от четвертой части мы тоже ждем великих свершений.

Что известно на данный момент: пусть герои будут все те же самые, Вуди, Базз и далее по списку, жанр мультфильма будет совсем другой. А именно — любовная история. Игрушки, которые до этого отдали девочке Бонни, отправляются на поиски пастушки Бо Пип. Поскольку Pixar не так часто создают мультфильмы про любовь (но когда создают, мы получаем, например, ВАЛЛ-И), ждем премьеру 20 июня 2019 с особенным нетерпением.

«Как приручить дракона 3»

Динамичное и наглядное пособие о том, как нужно поступать с драконами, если вы их вдруг встретите. Ну вдруг. Первая часть «Как приручить дракона» — ода дружбе и борьба со стереотипами, вторая — ода семье и борьба с захватчиками, третью долго откладывают, потому что торопиться со столь важной серией просто нельзя. Зрители подождут. Тем более, что не так давно у DreamWorks прошла масштабная реструктуризация с сокращением штата, что темпов созданию мультфильмов никак не прибавляет.

Что известно про третью часть: антагонист с мотивами Драго Блудвист возвращается, чтобы взять реванш. Иккинг окончательно взрослеет, а актер, его озвучивающий, считает, что это будет лучшая часть серии и великий шедевр. Премьера 21 февраля 2019-го года, третье место у нас.

«Остров собак»

Япония, недалекое будущее. Прокошачье правительство ссылает всех собак на мусорный остров, в том числе любимого питомца племянника мэра. Тот племянник не выдерживает, угоняет маленький самолет и отправляется спасать четвероногого друга. За немудреной завязкой стоит удивительно оригинальная работа Уэса Андерсена, режиссера, у которого иначе и не бывает.

Первый показ «Острова собак» состоялся на Берлинском фестивале, и там зрители мультфильм сочли до невероятия милым и политичным. Хвалят также за невероятную музыку Александра Десплы и ужасно звездный каст актеров, где даже Йоко Оно вставила свои пару реплик. Премьера уже скоро, 3 мая, 12+.

«Суперсемейка 2»

Барабанная дробь, конфетти и хлопушки: 1-ю строку в ожиданиях среди мультфильмов занял супергеройский блокбастер от Pixar, чья первая часть уже числится классикой, а вторая завлекает отличными трейлерами и промо-материалами.

Что известно про вторую «Суперсемейку»: люди со сверхспособностями снова в тени, но один СМИ-магнат очень хочет вернуть им былую славу. В семье Парр подрастает малыш Джек-Джек, и вы точно не хотели бы стать родителем такого ребенка. Увы, детей не выбирают, так что мистеру Исключительному приходится справляться со всеми этими неконтролируемыми лазерами из глаз, пока Эластика спасает город от злодеев. Премьера 14 июня этого года. Ждем!