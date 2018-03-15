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В Приангарье принимают документы на вручение знака «Материнская слава»
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В Приангарье принимают документы на вручение знака «Материнская слава» 

АиФ Иркутск 15 марта 2018
Фото: АиФ Иркутск
В управлении социальной защиты населения начинается приём документов на награждение Почётным знаком Иркутской области «Материнская слава». Он продлится до 1 июля 2018 года. Об этом сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.
Почётным знаком награждают женщин, которые родили и достойно воспитывают пять и более детей. Учитываются также дети, находящиеся под опекой или попечительством многодетной матери не менее 5 лет. При этом такие семьи должны жить в Иркутской области не менее пяти лет.
«Мамы, которых представляют к награде, должны быть примером для подражания — вести здоровый образ жизни, любить своих детей, заботиться об их образовании, а также физическом духовно и нравственном развитии», — отмечает Татьяна Плетан.
Награду для многодетных мам учредили в 2007 году. Согласно положению о Почётном знаке «Материнская слава», его ежегодно вручают 11 многодетным матерям. С 2007-го по 2016-й год её получила 121 жительница региона. В 2017 году на рассмотрение было представлено 44 кандидатуры.
Кстати, к Почётному знаку «Материнская слава» вручаются удостоверения и единовременная выплата в размере 150 тыс. рублей. С ходатайством о награждении многодетная мать или её представитель должны обратиться в расположенное по месту жительства управление социальной защиты населения.
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