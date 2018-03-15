Как подарки Куйвашеву уже помогли детям — статистика в рублях

Пожелание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева получать подарки в виде пожертвований в благотворительные фонды принесло пользу детям с тяжелыми заболеваниями. Как рассказала «АиФ-Урал» руководитель фонда «Мы вместе» Ирина Луговых, в 2016 году на счет поступило 1,2 млн рублей.

В 2018 году сбор организован именно в фонд «Мы вместе», в то время как в прошлом — подарки в виде пожертвований уходили в сразу в несколько благотворительных организаций. «Поддержка главы региона приносит много пользы. Ведь когда речь заходит о спасении больных детей, эти проблемы уходят на дальний план», — говорит Ирина Луговых.

В среду, 14 марта губернатор написал пост в своем аккаунте в «Инстаграмме», где отметил, что лучший подарок ему на день рождения (он завтра, 16 марта) — взнос в благотворительный фонд. Он отметил, что важна любая сумма, какую не жалко. И кроме того указал конкретные имена детей, которым требуется помощь. Это годовалый Ильнар Ахмадеев, у которого агрессивная опухоль правого глаза. На лечение в Швейцарии мальчику требуются 1,2 миллиона рублей. Шестилетняя Люба Пермякова из Красноуфимска, которой за 1,75 миллиона рублей могут помочь в Калифорнии восстановить наружные слуховые проходы. А также Дима Напольских, которому требуется реабилитация после лечения опухоли. На эти цели нужно собрать 205 тысяч рублей.

Евгений Куйвашев в своем сообщении также отметил, что сегодня не всегда у отечественной медицины есть возможность оказать помощь всем нуждающимся.