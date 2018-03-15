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В Татарстане вдвое увеличили вознаграждение для матерей-героинь
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В Татарстане вдвое увеличили вознаграждение для матерей-героинь 

АиФ Казань 15 марта 2018
Фото: АиФ Казань
Вознаграждение для татарстанских матерей-героинь увеличено вдвое в с 1 января 2018 года, следует из указа президента Татарстана Рустама Минниханова.
Матери, воспитавшие пятерых детей, теперь будут единовременно получать 50 тысяч рублей вместо 25 тысяч рублей.
А дополнительное вознаграждение женщинам, воспитавшим шестерых и более детей, увеличивается с 5 тысяч рублей до 10 тысяч на каждого ребенка. Действие указа президента Татарстана распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
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