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В самарских школах и детсадах рекомендовано отказаться от массовых мероприятий в связи с гриппом
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В самарских школах и детсадах рекомендовано отказаться от массовых мероприятий в связи с гриппом 

Волга Ньюс 15 марта 2018
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, данные меры определены санитарными правилами и предусматривают отмену массовых мероприятий, закрепление отдельных учебных кабинетов за каждым классом с целью максимального разобщения детей. Также специалисты требуют ограничить допуск посетителей, родителей в детские организации и, в первую очередь, в организации круглосуточного пребывания детей. Кроме того, необходимо усилить контроль за санитарно — гигиеническим состоянием помещений, ввести режим текущей дезинфекции помещений, применять средства индивидуальной защиты — четырехслойные марлевые маски с их заменой каждые 3-4 часа.
Медицинские работники детских организаций должны проводить ежедневный анализ причин отсутствия детей в организованных коллективах и медосмотр детей при утреннем приеме в дошкольные организации.
При выявлении групповых заболеваний ОРВИ с числом заболевших 20% и более от общей численности детей следует приостанавливать учебный процесс в детском образовательном учреждении на срок не менее 7 дней.
Полное или частичное закрытие образовательных организаций является эффективной мерой, влияющей на стабилизацию эпидемиологического процесса. Решение о закрытии принимает руководитель с учетом сложившейся ситуации по заболеваемости детей и посещаемости образовательной организации.
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