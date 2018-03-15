Как совместить активный отдых, путешествия и детей

Автор overtime.life встретилась с родителями девочек, Анной Олегом Зайцевыми , на следующий день после их возвращения с горнолыжного курорта Чимбулак.

Путешественники поделились опытом поездок с детьми и дали советы, как совместить активный отдых с семейным и не сойти с ума.

С какого возраста можно взять детей с собой?

С Тасей мы поехали в первый раз, когда ей было три месяца, на турбазу в Миассе. А потом, в четыре месяца, мы отправились в Кунгур на фестиваль воздушных шаров. А с Кирой в шесть месяцев ездили в Ростов, потом в Грецию. Они с рождения привыкли.

С каждым годом становится все легче. В прямом и переносном смысле.

В первую длительную поездку с Тасей мы брали самый большой чемодан с подгузниками и детским питанием. В этот раз мы уложились в 44 килограмма багажа, вместе с бордами.

Как обустроить детский досуг в поездке?

В прошлом году на Домбае нам приходилось кататься по очереди: один — на горе, второй — внизу с детьми. На Чимбулаке мы были вместе на склоне все 4 дня. Мы поднимались наверх, арендовали Кире и Тасе лыжи с инструктором или бублики, кто-то из нас наблюдал за ними.

Один раз мы оставили их в детской комнате и скатились вместе два раза! Еще мы брали с собой их коньки, чтобы дочки покатались на Медео, но не решились оставить их одних, поэтому ходили рядом с ними.

Как дети реагируют на путешествия?

Когда мы рассказали, куда мы поедем, они сказали: «Опяяять кататься».

Мы планируем поездки заранее, поэтому Тася и Кира знают, куда мы купили билеты. У них пока нет особого интереса, но если родители взяли их с собой — хорошо. Мы постоянно спрашиваем Тасю, что она хочет увидеть. Она только сейчас задала вопрос, почему мы не ездим в Москву. Между собой Тася и Кира говорят про пирамиды и на море хотят.

Почему оставить детей с бабушками — не лучший вариант?

Мнение Ани:

Даже если бабушки готовы поводиться, дети не очень хотят остаться. У них будет школа, домашка, кружки. К тому же, мы понимаем, что нашим мамам будет тяжело нянчиться, а нам взять детей в поездку — нет. Кире и Тасе, наверное, интереснее в разных местах побывать. Они начали рассказывать родственникам, друзьям, одноклассникам, где они были и что видели, начали это осознавать.

Мнение Олега:

У нас просто концепция такая: везде таскать Тасю и Киру: «Смотрите, мы путешествуем с детьми, мы — классные».

Про пакетные туры

Мнение Ани:

Мы долгое время ездили в отели по полному пакету. Первый раз, когда Тасе было 4, Кире был год, мы полетели с пересадкой в Мармарис, через Стамбул. Кира летала три раза перед этим. Твоя задача просто пережить перелет. Если рейс чартерный, задержать его в порядке вещей, а застрять с ребенком в аэропорту — то еще удовольствие.

Еще отпускники действуют на нервы: начинают либо напиваться еще в дьюти фри, либо возмущаться, что рейс задержан.

Мнение Олега:

Мы поняли, что пакетные туры — это фигня. Тебя довозят до отеля, до места экскурсии, кормят, ты расслабляешься, и начинаются неприятные сюрпризы: отравления, сыпь. Если приходится ехать в отели, мы немного грустим.

Про самостоятельность

Наш традиционный первый ужин — макароны с тунцом, приготовленные в мультиварке.

Да! Мы берем с собой мультиварку. Это очень удобно, потому что не нужно в панике придумывать, где поесть.

Можно приготовить привычную еду в съемной квартире или выбрать хороший ресторан по рекомендациям. Если есть стиральная машина — нужно взять минимум вещей. Лучше арендовать автомобиль, даже если в городе достаточно экскурсионных маршрутов. Мы объездили на машине весь Крит и Дубаи. И не жалеем.

Нужно ли детям давать выбор?

Мнение Ани:

Тася иногда говорит, что лучше в телефоне посидит, чем пойдет с нами. Но когда ее вытаскиваешь, ей это нравится. Пока она не может сама сделать адекватный выбор. В чем-то нужно детей ограничивать, в чем-то прислушиваться.

Мнение Олега:

Детям нельзя давать выбор. И заставлять что-то через силу делать тоже. Дай им возможность один раз попробовать, второй, а если, к примеру, упадет и не захочет дальше кататься — ну ладно, потом захочет.

Ради чего нужно брать детей с собой в поездки?

Мнение Ани:

Надеюсь, у Таси и Киры останется свобода передвижений. Захотят путешествовать или нет — их дело. Но собраться и уехать с места они смогут. Осенью мы поехали в Батуми, чтобы дети одну неделю на море побыли.

На второй день пляжного отдыха Кира сказала: «Почему мы все лежим? Давайте сходим куда-нибудь».

Путешествия с детьми — это возможность показать не только мир, но и других людей, которые разговаривают на другом языке, расплачиваются другими деньгами. Мир гораздо больше отеля в Турции и бабушкиной дачи! Дети видят, что мы охотно разговариваем с иностранцами, и надеюсь, у них не будет языковых барьеров.

Умение обустроиться, найти, где поесть, связь и сообщить, что с тобой все в порядке — эти навыки пригодятся в жизни.

Мнение Олега:

Им начинает нравиться такой образ жизни. Мы хоть и оседлые, но привычка к цыганщине и состояние дороги должны быть в человеке. Это когда ты поехал в неизвестное место, подстраиваешься под незнакомую среду. Это же полезно!

Лайфхаки в путешествиях с детьми:

Стремиться к автономности: арендовать квартиру и машину, брать с собой горшки, пледы, мультиварку.

Не расслабляться до конца. Лучше нагрузить себя мелкими бытовыми заботами.

Искать места с инфраструктурой для детей.

Чем меньше времени занимает дорога от аэропорта до места пребывания, тем лучше.

Средство от детских капризов: маленькие сюрпризы в самолет.

Что нужно сделать в путешествии с детьми:

Если в городе есть метро — обязательно прокатиться.

Хотя бы раз прокатиться на такси. Высший пилотаж — поговорить с таксистом.

Купить нетривиальную вещь (поиск вещи может привести в неожиданное место). Придумать семейную фишку.