В семейном парке развлечений для настоящих друзей всегда есть скидки

Самарские школьники и дошколята уже хорошо знакомы с семейным парком развлечений в ТРК «Гудок». Сразу на двух площадках можно найти все, что угодно детской душе. В экстрим-парке «Мегалэнд» их ждут батуты, канатные переправы, огромные тоннели, множество потайных комнат, лестницы и препятствия. Ну, а «Чадоград» — это игра в настоящую взрослую жизнь. Дети сами выбирают себе профессию, которую хотели бы освоить.

Можно на время стать радиоведущим, инкассатором или даже детективом. В игровой форме мальчишки и девчонки получают профессиональные навыки, специальные документы и даже зарплату. Заработанные деньги они могут потратить на обучение в мастерских города. Все время пребывания в семейном парке дети находятся под присмотром наставников и не могут выходить из города без сопровождения. А значит, родители смогут смело заниматься своими делами.

Посещать обе интерактивные площадки интереснее большой компанией. Юных самарцев здесь ждет самое модное направление детского досуга — квесты. Ребятам предложат активные и зрелищные задания, которые позволят развлечься в очень занимательной и интригующей сюжетной форме. Так что самое время собрать друзей. К тому же групповое посещение семейного парка гораздо выгоднее: один билет стоит всего 150 рублей. Акция действует для групп от 15 человек.