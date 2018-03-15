В Чечне из-за отказа от прививок погибли 10 детей

Десять детей погибли от различных заболеваний в Чечне из-за того, что им не были вовремя сделаны прививки. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Если ребёнок привит, то он защищён от тяжёлого течения заболевания, от осложнений, а по некоторым позициям и от заболевания вакциноупровляемых инфекций. В виду участившихся отказов от прививок растёт смертность среди детского населения именно от вакциноуправляемых инфекций. В частности за 2017 год отмечены десять случаев смерти детей в возрасте от 1 месяца до пяти лет от таких заболеваний как корь, паротит, коклюш, ОРВИ, пневмония, туберкулёз. От перенесенного заболевания столбняк 2-е детей получили осложнения в виде тяжелых неврологических нарушений. Все эти дети не были привиты», — сообщила главный инфекционист Минздрава Чечни Асият Муртазалиева. Ее слова передает «Чечня Сегодня».

Она также отметила, что сейчас в регионе бесплатно делают прививки от 12 инфекций, в том числе от гриппа, гепатита В, столбняка, дифтерии, эпидемического паротита, коклюша, гемофильной инфекции, кори, туберкулеза, пневмококковой инфекции, краснухи и полиомиелита.