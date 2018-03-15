Ещё
В Чечне из-за отказа от прививок погибли 10 детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Чечне из-за отказа от прививок погибли 10 детей 

«Это Кавказ» 15 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
Десять детей погибли от различных заболеваний в Чечне из-за того, что им не были вовремя сделаны прививки. Об этом сообщили в Минздраве региона.
«Если ребёнок привит, то он защищён от тяжёлого течения заболевания, от осложнений, а по некоторым позициям и от заболевания вакциноупровляемых инфекций. В виду участившихся отказов от прививок растёт смертность среди детского населения именно от вакциноуправляемых инфекций. В частности за 2017 год отмечены десять случаев смерти детей в возрасте от 1 месяца до пяти лет от таких заболеваний как корь, паротит, коклюш, ОРВИ, пневмония, туберкулёз. От перенесенного заболевания столбняк 2-е детей получили осложнения в виде тяжелых неврологических нарушений. Все эти дети не были привиты», — сообщила главный инфекционист Минздрава Чечни Асият Муртазалиева. Ее слова передает «Чечня Сегодня».
Она также отметила, что сейчас в регионе бесплатно делают прививки от 12 инфекций, в том числе от гриппа, гепатита В, столбняка, дифтерии, эпидемического паротита, коклюша, гемофильной инфекции, кори, туберкулеза, пневмококковой инфекции, краснухи и полиомиелита.
«Это Кавказ»: последние новости
В РЖД назвали сроки строительства вокзала в Грозном Дагестанские медики выходили младенца весом 450 граммов В Северной Осетии пройдет фестиваль спектаклей на национальном языке
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение