Скоро проснутся клещи! Медики о вакцинации и акарицидной обработке

Какое количество южноуральцев пострадало от укусов клещей в 2017 году? Когда был зафиксирован последний пик клещевой активности в Челябинской области и как регулярно подобные пики случаются? В какой период сезона клещи на Южном Урале наиболее активны? Где водятся клещи? Насколько они уже вторглись на территории городов? Когда обработают территории парков и скверов города Челябинска и пригородов? Сколько раз будет проводиться обработка? Когда и с помощью каких средств лучше проводить акарицидную обработку садовых и приусадебных участков? Как подготовиться к сезону клещей? Насколько необходима вакцинация? Какие схемы вакцинации сегодня допустимы? Когда нужно начинать ставить прививки, если ещё ни разу не ставил? Что делать, если забыл, когда последний раз была ревакцинация? Какими могут быть реакции на вакцинацию у взрослых и детей? Кому нельзя ставить прививку от клеща? Будут ли допущены до летней оздоровительной кампании дети без прививок? Пустят ли детей в лагеря без прививок? Что делать, если укусит клещ? Алгоритм действий пострадавшего. Почему нельзя сразу же ставить иммуноглобулин? Как лечиться после укуса не энцефалитного клеща?

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