В Воронеже юным блогерам расскажут, как снимать успешные видео для Youtube

В Воронеже МТС совместно со Школой Будущего Банкира Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк запускают новый проект в рамках всероссийского конкурса для детей и молодежи «Поколение М».

24 и 25 марта на базе Школы Будущего Банкира пройдет бесплатный мастер-класс от экспертов в области продвижения в интернете. Ребята не только узнают секреты успешного блога, но и попробуют свои силы перед камерой, снимут собственные ролики на тему — «финансы и дети». В первый день дети познакомятся со спецификой социальных сетей, видами контента, приемами, как донести информацию до аудитории интересно и ярко, а во второй день применят новые знания на практике.

Кроме того, свои видео-работы ребята смогут представить сразу на два конкурса: «Поколение М», где главный приз — участие в съемках настоящей телепрограммы на федеральном ТВ-канале и конкурс «Говорят и показывают финансы», который проходит в рамках национальной программы «Дружи с финансами» при поддержке ПАО Сбербанк. Все участники конкурса получат сертификаты, а победители — ценные подарки.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по тел. 260-87-94, 8-910-287-95-96, 8-980-24-00-444, адрес г. Воронеж, ул. Кольцовская 82. Возрастное ограничение 15 — 18 лет.

«Поколение М» — это крупнейший в России творческий проект, объединяющий идею развития детского творчества и помощь тяжелобольным детям. Проект придумала компания МТС, ведущий оператор связи в России, а помогают ей в реализации крупнейшие творческие организации страны.

Школа Будущего Банкира — проект Центрально-Черноземного банка, направленный на обучение детей финансовой грамотности.