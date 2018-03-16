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Петербургские школьники отравились феназепамом
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Петербургские школьники отравились феназепамом 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Капитал страны
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Результаты лабораторных исследований показали, что петербургские школьники отравились феназепамом, сообщила в пятницу в своем вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.
"По результатам исследования лабаратории у всех детей поступивших в ДГКБ 5, после отравления неизвестными таблетками, обнаружено в крови и моче лекарственное средство феназепам" — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.
Ранее ученики седьмого класса школы в Выборгском районе Петербурга во время урока пожаловались на плохое самочувствие, трех детей доставили в городскую детскую больницу № 5 в состоянии средней тяжести, 11 других школьников — для профилактики, через два часа в больницу были отправлены еще трое учеников.
Феназепам — психотропный, рецептурный препарат, обладающий транквилизирующим, противосудорожным, снотворным, миорелаксантным и седативным действием. Феназепам относится к фармакотерапевтической группе анксиолитики.
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