Калининградские школьники могут путешествовать в поездах по РФ за полцены

Этим летом калининградские школьники смогут путешествовать в поездах дальнего следования за полцены, сообщает пресс-служба калининградской железной дороги.

Льгота распространяется не только на путешествия в плацкартных вагонах (скидка в 50% для детей с 10 — 17 лет действует круглый год), но и в купейных вагонах.

«Специальный тариф будет действовать с 25 мая по 1 июня и 25 августа по 1 сентября», — отметили в КЖД.

Отметим, что льготная продажа билетов для детей уже открыта. Продажа билетов в купейные вагоны со скидкой начнется с 27 марта во всех кассах железнодорожных вокзалов и агентств.