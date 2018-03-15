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Калининградские школьники могут путешествовать в поездах по РФ за полцены
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Калининградские школьники могут путешествовать в поездах по РФ за полцены 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Этим летом калининградские школьники смогут путешествовать в поездах дальнего следования за полцены, сообщает пресс-служба калининградской железной дороги.
Льгота распространяется не только на путешествия в плацкартных вагонах (скидка в 50% для детей с 10 — 17 лет действует круглый год), но и в купейных вагонах.
«Специальный тариф будет действовать с 25 мая по 1 июня и 25 августа по 1 сентября», — отметили в КЖД.
Отметим, что льготная продажа билетов для детей уже открыта. Продажа билетов в купейные вагоны со скидкой начнется с 27 марта во всех кассах железнодорожных вокзалов и агентств.
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