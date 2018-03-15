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Выплаты за рождение первенца в Самарской области будут выдавать по месту жительства
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Выплаты за рождение первенца в Самарской области будут выдавать по месту жительства 

63.ru 15 марта 2018
Фото: 63.ru
Полномочия по перечислению выплат за рождение первого ребенка передадут учреждениям социальной защиты населения, подведомственным Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области. Об этом в четверг, 15 марта, на заседании профильного комитета губдумы сообщила заместитель главы ведомства Галина Андриянова.
— Так мы обеспечим удобные условия для мамочек, чтобы они могли получить выплаты по месту жительства, — рассказала Галина Андриянова.
Члены комитета поддержали законопроект. Теперь его рассмотрят на заседании губернской думы.
В 2018 году Самарская область получила из федерального бюджета 410,68 миллиона рублей на оказание этой социальной помощи. Получить её смогут родители, совместный доход которых не превышает 49,8 тысячи рублей. Размер выплаты составляет 9967 рублей.
О том, как получить социальное пособие на первого ребенка, читайте в нашей пошаговой инструкции.
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